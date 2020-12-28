РИАМО - 28 дек. На западе столицы легковая машина насмерть сбила пешехода, который перебегал дорогу, говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

ЧП произошло на Кутузовском проспекте в районе станции метро «Славянский бульвар». На текущий момент на месте ДТП работают оперативные службы. Пешеход, который перебегал дорогу, скончался.

«Движение транспорта в сторону центра затруднено на 1,2 километра», – говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными, а также соблюдать скоростной режим на дороге и во дворах жилых домов.