РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. В Люберцах завершился традиционный новогодний турнир по художественной гимнастике, на нем юные спортсменки городского округа завоевали 20 призовых мест, сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета Владимир Сурков.

«Городской округ Люберцы на турнире по художественной гимнастике «Волшебство» представили 40 юных спортсменок, из них 20 заняли призовые места. Десять гимнасток стали обладателями золотых медалей, пять девушек завоевали серебро и еще столько же - бронзу», - сказал Сурков.

Соревнования прошли в минувшие выходные во Дворце спорта «Триумф». В них приняли участие 250 спортсменок из разных муниципалитетов Московской области.