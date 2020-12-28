РИАМО - 28 дек. На столичных дорогах вечером в понедельник пробки достигли девяти баллов из десяти возможных, дороги станут свободными только к 22:00, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы наблюдаются практически на всем протяжении Садового кольца, Третьего транспортного кольца, МКАД.

Перегружены Северо-Западная хорда в сторону улицы Мневники, Ростокинский проезд, улица Стромынка, Северо-Восточная хорда в сторону МКАД, Люблинская улица, Каширское шоссе, Можайское шоссе и так далее.

Сильные пробки наблюдаются и в центре мегаполиса. Заторы образовались на Бульварном кольце, набережных Москвы-реки, Водоотводного канала, реки Яузы, на Николоямской улице, улице Большая Якиманка, Пятницкой улице, Богоявленском переулке и других.

К 20:00 ожидается ослабление дорожного траффика, пробки составят семь баллов. Свободными дороги станут к 22:00, тогда прогнозируется два балла.