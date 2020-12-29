РИАМО - 29 дек. Ретропоезд до станции Яхрома в Дмитровском округе запустят во вторник, он будет отправляться с Савеловского вокзала столицы, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Этот туристический маршрут в основном нацелен на тех, кто любит зимние виды спорта. На поезде они смогут добираться до горнолыжных курортов Подмосковья.

«В Яхроме их будут ждать автобусы, которые развезут гостей по основным точкам – в горнолыжный клуб Леонида Тягачева, спортивные парки «Волен» и «Сорочаны», – говорится в сообщении.

Часть горнолыжных курортов, которые расположены в Дмитровском городском округе, являются одними из ключевых в регионе. Их территории оборудованы кафе и ресторанами, а трассы имеют разные уровни сложности. На курортах есть инструкторы, прокат снаряжения и подъемники.

Спортивный парк «Волен» является крупнейшим горнолыжным курортом по количеству трасс и общей протяженности склонов в Московском регионе и ЦФО РФ.

В горнолыжном клубе Леонида Тягачева спортсменов ожидают десять склонов, трасса для беговых лыж, трасса для тюбингов, а также каток.

Самым популярным курортом региона считаются «Сорочаны». Здесь функционируют десять трасс разной сложности, общая протяженность которых доходит до 6 километров.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте.​

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