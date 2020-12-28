РИАМО - 28 дек. Подмосковные гостиницы оценили по уровню готовности к заселению гостей в новогодние каникулы с учетом требований о предоставлении постояльцами и посетителями справки об отсутствии Covid-19, сообщил депутат Мособлдумы, председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Он уточнил, что, к сожалению, менеджеры отелей и гостиниц региона пока не знают ответов на вопросы, что должны предоставить постояльцы, которые уже переболели коронавирусной инфекцией или прошли вакцинацию.

«Должен ли это быть повторный тест или достаточно имеющихся документов. Пока все всё понимают и требования соблюдают, но картина разношерстная, поэтому хочется пожелать, чтобы все разобрались между собой», – сказал Рожнов в эфире «Радио 1».

Он подчеркнул, что дни перед Новым годом – это достаточно суматошная пора. Часть лабораторий, например, не делает анализы 31 декабря. Они принимают анализы до 30 декабря включительно.

Рожнов призвал гостей и жителей Московской области быть максимально внимательными, соблюдать требования, которые предъявляют отели, и отслеживать сроки сдачи анализов на коронавирус и получения результатов. Это поможет избежать неприятных ситуаций на местах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подписал постановление, согласно которому постояльцы отелей с 28 декабря 2020 года до 15 января 2021 года (включительно) обязаны предоставлять отрицательные тесты на Covid-19 при заселении. В зависимости от вида анализа результат доложен быть получен за три или за пять дней до заселения в гостиницу.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>