РИАМО - 28 дек. Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил президента РФ Владимира Путина смягчить требования по сохранению штата, выдвигаемые компаниям, которые хотят получить поддержку от государства, сообщает Nation News.

«Соответствующее решение принято с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Запрет продлится до 23:59 12 января», - говорится в сообщении. ​

Предприниматели не могут сдерживать сотрудников, желающих уволиться, особенно с учетом роста пособия по безработице. Это усложняет выполнение условия о поддержании штата на уровне 90% от показателя апреля 2020 года, пояснил Титов.

«Путин ответил, что действительно нужно смотреть — происходит увольнение по собственному желанию или по сокращению. Он пообещал, что даст задание правительству подумать над проблемой», — говорится в сообщении.

Титов также передал президенту просьбу о пролонгации мер помощи, которые предполагают возврат в сфере налогов.

Путин подтвердил, что кабмин в настоящий момент изучает возможность дополнительных форматов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии Covid-19. ​

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28 ДЕКАБРЯ

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