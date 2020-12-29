Наш самый ценный ресурс - это время. С каждым днем мы все меньше хотим ходить за продуктами, стоять в очередях, готовить еду... Даже когда такси едет к нам дольше 10 минут, мы как правило отменяем заказ. Народная мутрость гластит «время - деньги». Мы составили тест для тех, кто хочет сэкономить не только время, но еще и деньги. Ответьте на вопросы и узнайте, как это сделать эффективно.
Время или деньги? Какой ресурс вы больше цените
10 вопросов | Пройден 20 раз
Тест для тех, кто хочет сэкономить не только время, но еще и деньги. Ответьте на вопросы и узнайте, как это сделать эффективно.
Время или деньги? Какой ресурс вы больше цените (1/0)
Какой ресурс для вас самый ценный?
Деньги
А Вы знали, что сейчас есть возможность экономить деньги, не отказывая себе в любимых развлечениях и сервиса. Узнайте, как это сделать, ответив на вопросы викторины.
Время
А Вы знали, что сегодня существует возможность сэкономить время на любимые дела. Узнайте, как это сделать, ответив на вопросы викторины.
Время или деньги? Какой ресурс вы больше цените (2/0)
Где Вы обычно покупаете продукты?
Заказываю онлайн. Сейчас это не так дорого.
А Вы знали, что можно вообще не платить за доставку, оформив подписку СберПрайм. Сервис СберМаркет доставляет продукты из крупнейших гипермаркетов, таких как Лента, Ашан и Метро. Если оформить подписку СберПрайм, то доставка будет бесплатной в течение года. До 31 декабря подписка обойдется Вам всего 999 рублей за год. Оформив подписку, помимо бесплатной доставки, Вы сможете получить 10% скидку на заказ еду, поездки на такси, бесплатную подписку на просмотр фильмов в онлайн кинотеатре Оkkoи многое другое. Подробнее узнать о подписке Вы можете на сайте sber.ru.
В ближайшем магазине.
К сожалению, в наше время, это не самый безопасный способ делать покупки. А вы знали, что почти из всех крупных магазинов сейчас можно заказать доставку? Например, сервис СберМаркет доставляет продукты из крупнейших гипермаркетов, таких как Лента, Ашан и Метро. Если оформить подписку СберПрайм, то доставка будет бесплатной в течение года. До 31 декабря подписка обойдется Вам всего 999 рублей за год. Оформив подписку, помимо бесплатной доставки, Вы сможете получить 10% скидку на заказ еду, поездки на такси, бесплатную подписку на просмотр фильмов в онлайн кинотеатре Оkko и многое другое. Подробнее узнать о подписке Вы можете на сайте sber.ru
Я не готовлю дома, поэтому не покупаю продукты.
А вы знали, что можете заказать доставку из любимых ресторанов с помощью сервиса DeliveryClub. А если оформить подписку СберПрайм, можно получить скидку 10 % на 10 заказов в месяц. Подробнее о подписке Вы можете узнать на сайте sber.ru.
Время или деньги? Какой ресурс вы больше цените (3/0)
Как Вы оплачиваете покупки?
Наличными
К сожалению, это не самый безопасный способ оплаты, особенно в период пандемии. А Вы знали, что можно оплачивать товары и услуги банковской картой и при этом экономить деньги. Например, оплачивая покупки картой Сбербанка, Вы получаете бонусы за покупки, которые можете обменять на реальные скидки на покупки, путешествия и многое другое по курсу 1 бонус=1 рубль скидки. Вы можете выбрать категорию товаров и услуг, за покупку которых будете получать больше бонусов, а также воспользоваться акциями партнеров Сбербанка.
Картой
А Вы знали, что можно оплачивать товары и услуги банковской картой и при этом экономить деньги. Например, оплачивая покупки картой Сбербанка, Вы получаете бонусы за покупки, которые можете обменять на реальные скидки на покупки, путешествия и многое другое по курсу 1 бонус=1 рубль скидки. Вы можете выбрать категорию товаров и услуг, за покупку которых будете получать больше бонусов, а также воспользоваться акциями партнеров Сбербанка.
Смартфоном
А Вы знали, что выбрав для оплаты карту Сбербанка, вы сможете сэкономить деньги. За покупки Вы получаете бонусы, которые можете обменять на реальные скидки на покупки, путешествия и многое другое по курсу 1 бонус=1 рубль скидки. Вы можете выбрать категорию товаров и услуг, за покупку которых будете получать больше бонусов, а также воспользоваться акциями партнеров Сбербанка.
Время или деньги? Какой ресурс вы больше цените (4/0)
Как Вы обычно отправляете посылки?
Традиционно по почте
А Вы знали, что есть способ быстрее. Например, можно оформить доставку посылки в СберБанк Онлайн или на сайте Сбербанка всего за несколько минут. Вы можете выбрать подходящий Вам тариф – «Сберпосылка» или «Сберкурьер». Выбирая тариф «Сберпосылка», Вы приносите посылку в пункт приема, а Сбербанк доставляет ее в пункт выдачи. Срок доставки составит 1-3 дня. Если Вы выберете тариф «Сберкурьер», курьер приедет за посылкой к Вам и доставит ее получателю. Срок доставки составит 1-2 дня.
Отправляю с дальнобойщиками или с помощью проводников
А Вы знали, что есть способ быстрее и надежнее. Например, можно оформить доставку посылки в Сбербанк онлайн или на сайте Сбербанка всего за несколько минут. Вы можете выбрать подходящий Вам тариф – «Сберпосылка» или «Сберкурьер». Выбирая тариф «Сберпосылка», Вы приносите посылку в пункт приема, а Сбербанк доставляет ее в пункт выдачи. Срок доставки составит 1-3 дня. Если Вы выберете тариф «Сберкурьер», курьер приедет за посылкой к Вам и доставит ее получателю. Срок доставки составит 1-2 дня.
Вызываю курьера
А Вы знали, что оформить доставку с помощью курьера можно в СберБанк Онлайн или на сайте Сбербанка. Выберете тариф «Сберкурьер» и курьер приедет к Вам за посылкой и доставит ее получателю. Срок доставки составит 1-2 дня.
Время или деньги? Какой ресурс вы больше цените (5/0)
Как Вы записываетесь на прием к врачу?
На сайте DocDoc
На сайте docdoc.ru можно записаться на прием к лучшим врачам и получить скидку до 65% за прием.
Звоню в поликлинику и записываюсь на прием.
Есть способ проще, который позволит Вам сэкономить время на звонки. На сайте docdoc.ru можно записаться на прием к лучшим врачам и получить скидку до 65% за прием.
Через приложение клиники, в которой я обслуживаюсь.
А Вы знали, что записаться на прием в лучшие клиники можно на сайте docdoc.ru, а еще получить скидку до 65 % за прием.
Время или деньги? Какой ресурс вы больше цените (6/0)
Как Вы обычно заказываете такси?
Заказываю по телефону
А Вы знали, что сейчас существует множество мобильных приложений, где можно оформить вызов такси, предварительно узнав стоимость поездки и выбрав класс автомобиля. Кроме того, в приложении можно узнать рейтинг водителя и отследить движение автомобиля. Так, можно воспользоваться приложением Ситимобил. А если оформить подписку СберПрайм Вы получите скидки на поездки 10% до конца года. скидкой. Кроме того, подписка дает возможность бесплатно прослушивать в поездке любимые музыкальные композиции с помощью сервиса СберЗвук, а также пользоваться другими сервисами Сбера абсолютно бесплатно. Стоимость подписки до 31.12.2020 составляет 999 рублей. Подробнее о подписке Вы можете узнать на сайте sber.ru
Я не езжу на такси, это дорого. Предпочитаю общественный транспорт.
А Вы знали, что стоимость поездки на такси зачастую оказывается дешевле поездки на общественном транспорте, особенно если у Вас оформлена подписка на сервис такси, которая дает скидки на каждую поездку. Кроме того, в период пандемии, поездка на такси будет гораздо безопаснее. Например, можно воспользоваться приложением Ситимобил. А если оформить подписку СберПрайм Вы получите скидки на поездки 10% до конца года. скидкой. Кроме того, подписка дает возможность бесплатно прослушивать в поездке любимые музыкальные композиции с помощью сервиса СберЗвук, а также пользоваться другими сервисами Сбера абсолютно бесплатно. Стоимость подписки до 31.12.2020 составляет 999 рублей. Подробнее о подписке Вы можете узнать на сайте sber.ru
Заказываю в приложении, у меня установлено несколько, смотрю где дешевле.
А вы знали, что можно оформить подписку и вызывать такси со скидкой на выбранный класс автомобиля. Например, по подписке СберПрайм можно заказывать такси с 10% скидкой. Кроме того, подписка дает возможностьбесплатно прослушивать в поездке любимые музыкальные композиции с помощью сервиса СберЗвук, а также пользоваться другими сервисами Сбера абсолютно бесплатно. Стоимость подписки до 31.12.2020 составляет 999 рублей. Подробнее о подписке Вы можете узнать на сайте sber.ru
Время или деньги? Какой ресурс вы больше цените (7/0)
Как Вы оформляете полис ОСАГО?
Еду в страховую компанию, когда заканчивается полис и покупаю новый.
А вы знали, что можно сэкономить время на поездку и заказать полис онлайн? Например, на сайте osago.sberbank.ru можно оформить полис ОСАГО всего за 5 минут. Для этого понадобится только паспорт,водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля.
Заказываю полис онлайн.
А вы знали, что на сайте osago.sberbank.ruможно оформить полис ОСАГО всего за 5 минут. Для этого понадобится только паспорт, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля.
У меня нет автомобиля.
В таком случае Вы уже сэкономили время на обслуживании автомобиля. Однако, если Вы рассматриваете покупку авто рекомендуем Вам сделать это с помощью сервиса СберАвто. Сервис дает возможность выбрать автомобиль онлайн и заказать доставку. Подробнее о сервисе Вы можете узнать на сайте sber.ru
Время или деньги? Какой ресурс вы больше цените (8/0)
Допустим, Вы решили взять ипотеку. Как вы будете подбирать нужный вариант жилья?
Найму агента по недвижимости.
Это удобный, но не всегда самый надежный вариант. Рекомендуем Вас воспользоваться проверенными сервисами. Например, на сайте «ДомКлик» можно подобрать квартиру как в новостройке, так и на вторичном рынке практически в любом городе России. При использовании сервиса «ДомКлик» можно получить скидки на ипотеку.
Воспользуюсь сервисом «ДомКлик»
На сайте «ДомКлик» можно подобрать квартиру как в новостройке, так и на вторичном рынке практически в любом городе России.При использовании сервиса «ДомКлик» можно получить скидки на ипотеку.
Воспользуюсь сайтами поиска недвижимости, похожу по новостройкам.
Есть способ проще. На сайте «ДомКлик» можно подобрать квартиру как в новостройке, так и на вторичном рынке практически в любом городе России. При использовании сервиса «ДомКлик» можно получить скидки на ипотеку.
Время или деньги? Какой ресурс вы больше цените (9/0)
Где Вы обычно смотрите любимые фильмы?
Смотрю фильмы, которые показывают на ТВ
А Вы знали, что можно смотреть любимые фильмы в любое удобное для вас время и без рекламы, оформив подписку в одном из онлайн-кинотеатров. Например, в онлайн кинотеатре Okkoможно выбрать один из видов подписки. А если оформить подписку СберПрайм, то можно смотреть любимые фильмы, еще подписка дает возможность заказать к фильму любимые закуски в DeliveryClub со скидкой 10 %, а также пользоваться другими сервисами Сбера абсолютно бесплатно. Стоимость подписки до 31.12.2020 составляет 999 рублей. Подробнее о подписке Вы можете узнать на сайте sber.ru
Покупаю в онлайн-кинотеатре.
А знаете ли Вы, что в онлайн кинотеатрах можно оформить подписку и смотреть любимые фильмы в хорошем качестве. Например, в онлайн кинотеатре Okko можно выбрать один из видов подписки. А если оформить подписку СберПрайм, то можно смотреть любимые фильмы, еще подписка дает возможность заказать к фильму любимые закуски в DeliveryClub со скидкой 10 %, а также пользоваться другими сервисами Сбера абсолютно бесплатно. Стоимость подписки до 31.12.2020 составляет 999 рублей. Подробнее о подписке Вы можете узнать на сайте sber.ru
Ищу нужный фильм в Интернете.
А вы знали, что можно оформить подписку в онлайн-кинотеатре и смотреть любимые фильмы без рекламы и в хорошем качестве.Например, в онлайн кинотеатре Okko можно выбрать один из видов подписки. А если оформить подписку СберПрайм, то можно смотреть любимые фильмы, еще подписка дает возможность заказать к фильму любимые закуски в DeliveryClub со скидкой 10 %, а также пользоваться другими сервисами Сбера абсолютно бесплатно. Стоимость подписки до 31.12.2020 составляет 999 рублей. Подробнее о подписке Вы можете узнать на сайте sber.ru
Время или деньги? Какой ресурс вы больше цените (10/0)
Знаете ли Вы о системе подписок на популярные услуги?
Нет, первый раз слышу о таком.
Сейчас некоторые крупные компании предоставляют сервис подписок на свои услуги. Оформив подписку на год, Вы получите доступ к услугам компании с большой скидкой. Так, оформив подписку СберПрайм, в которую входят сервисы доставки продуктов и готовой еды, доступ к онлайн кинотеатру и прослушиванию музыки, скидки на заказ такси и пользование услугами мобильной связи и многое другое, Вы можете сэкономить свыше 20 000 рублей в год. Стоимость подписки до 31.12.2020 составляет 999 рублей. Подробнее о подписке Вы можете узнать на сайте sber.ru
Да, у меня оформлена подписка на музыку и такси.
А Вы знали, что теперь можно оформить подписку, которая помимо доступа к музыке и заказу такси, дает возможность заказывать продукты и еду, смотреть фильмы и даже хранить информацию в облачном хранилище и при этом экономить деньги. Так, оформив подписку СберПрайм, Вы можете сэкономить до 20 000 рублей в год. Стоимость подписки до 31.12.2020 составляет 999 рублей. Подробнее о подписке Вы можете узнать на сайте sber.ru
У меня было несколько подписок, но я понял, что это дорого.
А Вы знали, что можно оформить одну подписку на множество сервисов и при этом сэкономить свыше 20 000 рублей в год. Так подписка СберПрайм, в которую входят сервис доставки продуктов и готовой еды, заказ такси, подписка на любимую музыку и фильмы до 31.12 2020 обойдется Вам всего в 999 рублей за год. Подробнее о подписке Вы можете узнать на сайте sber.ru
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