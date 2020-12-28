РИАМО - 28 дек. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в большинстве российских регионов эпидемиологическая обстановка уже стабилизировалась, передает Федеральное агентство новостей.

По ее словам, ситуация в стране может улучшиться ближе к весне.

«Многие россияне переболели коронавирусом, и их организм получил естественный иммунитет», — пояснила Голикова.

В новом году ожидается, что вакцинация будет проходить более активно. Поэтому есть все предпосылки, что в скором времени будут поступать позитивные результаты, добавила вице-премьер.

Ранее Голикова сообщила, что в российском правительстве были Covid-диссиденты, однако сейчас их уже нет. ​​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- При комбинировании российского препарата «Спутник V» и британской вакцины AstraZeneca иммунитет от коронавирусной инфекции может быть сразу на два года, об этом рассказал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург

- Голикова заявила о стабилизации ситуации с Covid‑19 в регионах РФ. По ее словам, ситуация может улучшиться ближе к весне.

- Запрет на перелеты из России в Великобританию продлили до 12 января. Ранее в европейских странах была зафиксирована новая мутация коронавирусной инфекции

- Голикова рассказала, что в правительстве РФ были Covid‑диссиденты. Она подчеркнула, что с течением времени все отрицающие существование пандемии Covid-19 исчезли из членов правительства РФ.

- Актер Жигунов госпитализирован с коронавирусом. По его словам, самочувствие «трудно описать».

- Порядка 16 тыс доз вакцины от Covid‑19 поступило в Подмосковье. Скоро регион дополнительно получит вакцину от центра «Вектор».

- В Подмосковье открылась запись на вакцинацию от Covid‑19 для жителей старше 60 лет. Все 94 пункта вакцинации на данный момент открыты.

- Вакцинация от Covid‑19 в Подмосковье не будет проводиться 1 и 7 января.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с 80% поражением легких. Актрису экстренно доставили в медучреждение 25 декабря.

- Конституционный суд признал ограничение передвижения людей в пандемию законным. Данное решение было продиктовано объективной необходимостью борьбы с коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 27 787 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 606 больных. В Москве - 6 253.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 989 человек.