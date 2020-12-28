РИАМО - 28 дек. Для полноценного доступа к возможностям портала «Добродел» пользователям надо подтвердить данные через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщил в понедельник министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«С 21 декабря у нас заработала ЕСИА. Зарегистрироваться теперь и изучить возможности портала («Добродел» - ред.) можно, как и раньше, через анонимную учетную запись. Но, чтобы оставить сообщение или отклонить предложенное решение, теперь нужно обязательно иметь учетную запись, подтвержденную в ЕСИА», - сказал Рымар на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По словам министра, до перехода на ЕСИА на портале было зарегистрировано 1,764 миллиона пользователей. Из них 1 миллион - пользователи с подтвержденной ЕСИА. То есть для большинства зарегистрированных пользователей в работе портала ничего не изменилось. При этом пользователи, у которых нет подтверждения личности по учетной записи в ЕСИА, составляют менее 30%.

«Если пользователь не хочет, чтобы его настоящее имя видели другие пользователи на портале, то <...> он может указать соответствующие настройки, псевдоним», - отметил Рымар.

Он уточнил, что Единая система идентификации и аутентификации - это федеральная система, удостоверяющая личность гражданина для пользования электронными госуслугами и сервисами. Получить учетную запись ЕСИА можно через единый портал госуслуг.

«Чтобы получить доступ ко всем сервисам (портала «Добродел» - ред.) через ЕСИА, необходимо подтвердить личность. <...> Подтвердить личность в ЕСИА можно с помощью популярных онлайн-банков или через МФЦ. Туда нужно обратиться с паспортом и СНИЛС», - добавил Рымар.

По его словам, за прошедшую неделю в ЦУР поступило 11336 сообщений от пользователей с подтвержденной учетной записью.

«На первом месте (по количеству обращений - ред.) снег. По снегу у нас больше всего проблем было из Подольска, Раменского, Люберец, <...> Ленинского (округа – ред.), Серпухова, Жуковского, <...> Лобни, Дубны и Ивантеевки. Второе место - медицина, торговля и услуги, социальная сфера», - заключил Рымар.

«Добродел» – это сервис для жителей Подмосковья, который позволяет без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать конкретные проблемы.