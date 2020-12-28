РИАМО - 28 дек. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина наградила лучших специалистов в области опеки, детских домов и служб сопровождения, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Третье место заняла заведующая отделом в управлении опеки по Воскресенску Ирина Епихина.
Служба сопровождения замещающих семей Ленинского округа стала лучшей в своей сфере. Лучшим органом опеки стал отдел опеки по Долгопрудному и Лобне. Лучшим детским домом региона стал детдом «Преображение».
«Вашу работу сложно переоценить, каждый день вы заботитесь о детях, которые нуждаются в помощи», — отметила Каклюгина.
Она добавила, что это очень важный труд, и пожелала не терять энтузиазм в этом деле.
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