РИАМО - 28 дек. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина наградила лучших специалистов в области опеки, детских домов и служб сопровождения, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Лучшими сотрудниками органов опеки, победителями конкурса профессионального мастерства «Лучшие практики с доказанной эффективностью» стали: заведующая отделом в управлении опеки по городскому округу Мытищи Елена Фильчукова (первое место), консультант отдела в управлении опеки по Богородскому городскому округу и городским округам Черноголовка и Электросталь Анна Охотникова (второе место)», — говорится в сообщении.

Третье место заняла заведующая отделом в управлении опеки по Воскресенску Ирина Епихина.

Служба сопровождения замещающих семей Ленинского округа стала лучшей в своей сфере. Лучшим органом опеки стал отдел опеки по Долгопрудному и Лобне. Лучшим детским домом региона стал детдом «Преображение».

«Вашу работу сложно переоценить, каждый день вы заботитесь о детях, которые нуждаются в помощи», — отметила Каклюгина.

Она добавила, что это очень важный труд, и пожелала не терять энтузиазм в этом деле.