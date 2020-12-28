РИАМО - 28 дек. Свыше 17 тысяч бездомных собак отловили и чипировали на территории Подмосковья в 2020 году, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«По данным мониторинга, на сегодняшний момент количество животных без владельцев составляет порядка 28 тысяч особей. В этом году отловили, простерилизовали, отмыли и чипировали более 17 тысяч животных», — сказал Воскресенский.

Он отметил, что для 900 животных нашли владельцев или они были оставлены на содержание в приютах.

«У нас вводятся новые приюты. В Балашихе — на тысячу мест. Недавно открылся частный приют в Пушкине на 1 тысячу мест. В следующем году администрации Мытищ и Красногорска рассматривают возможность выделения земельных участков (под приюты - ред.)», — уточнил Воскресенский.

По его словам, всего в регионе функционируют 42 приюта. Но нет необходимости размещать там всех бездомных животных.

«Главное — оградить жителей от агрессивных животных. По нашим подсчетам, их максимум 10% от общего количества особей. Если мы введем еще порядка 1,5 тысяч мест для агрессивных животных, этого будет достаточно», — заключил Воскресенский.