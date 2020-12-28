РИАМО - 28 дек. В Подмосковье намерены еще на 10% увеличить экспорт сельхозтоваров в 2021 году, в этом году он достиг рекордного 1 миллиарда долларов, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«В текущем году достигнут самый высокий показатель по экспорту продовольствия. Мы перешагнули объем 1 миллиард долларов. И задача, которую мы перед собой ставим на 2021 год, увеличить его еще на 10%», - сказал Воскресенский.

Он отметил, что показатель объема экспорта в 1 миллиард долларов - это на 9,9% больше по отношению к фактическому показателю аналогичного периода прошлого года.

Наиболее значимый прирост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдается по мясной продукции, живым животным, зерновым, меду, растениям, молочным жирам - 100%. Прирост в денежном выражении наблюдается по поставке консервных мясных изделий, продано на более 8,7 миллиона долларов, это плюс 36 % к прошлому году, уточняется в материале к мероприятию.

В этом году импортировать подмосковную продукцию также стали Австрия, Ирландия, Филиппины, Швейцария, Индонезия, Малайзия, Аргентина и Сирийская Арабская Республика.