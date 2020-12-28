РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. На первенстве городского округа Люберцы по футболу среди детско-юношеских команд победу в матче с соперниками из ФК «Балятино» поселка Октябрьский одержали игроки ФСШ «Звезда-Искра» Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне на стадионе «Звезда» прошел очередной тур зимнего первенства городского округа Люберцы по футболу среди детско-юношеских команд. Встретились команды ФСШ «Звезда-Искра» и ФК «Балятино».

«Итогом матча между командами ФСШ «Звезда-Искра» и ФК «Балятино» (игроки 2008-2009 годов рождения) стала победа люберчан со счетом 3:2», - говорится в сообщении.

Среди игроков 2010-2011 годов рождения победу одержали спортсмены из Октябрьского со счетом 2:8.