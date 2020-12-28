РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. Депутат Государственной думы, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Лидия Антонова поздравила с Новым годом многодетную семью Соколовых, передала им подарки и продуктовые наборы, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии.

Мероприятие состоялось в рамках партийной акции «Елка желаний», в нем приняли участие члены Общественной палаты городского округа Люберцы, партийцы и сторонники.

«Я очень рада, что накануне праздника мне удалось познакомиться с удивительной, дружной, душевной семьей Соколовых, в частности с мамой Ульяной Ивановной и пятью ее талантливыми дочками. Соколовы – пример родителей, которые прививают детям трудолюбие и доброжелательное отношение к людям, ориентируют их на саморазвитие и достижение высоких результатов», - сказала Антонова.

Она пожелала им здоровья, хорошего настроения и удачи в новом году.

Ульяна Соколова увлекается публицистикой, фотографией и рукоделием, а также ведет блог в Instagram, где делится опытом жизни многодетной семьи, пропагандирует традиционные семейные ценности и здоровый образ жизни. Многодетная мама занимает активную жизненную позицию и принимает участие в общественной жизни городского округа Люберцы. Дочки Соколовой хорошо учатся, занимаются спортом, творчеством, участвуют в разнообразных конкурсах.