РИАМО - 28 дек. На текущий момент пробки в столице достигли значение в восемь баллов, поездки на личном транспорте рекомендуется отложить до 20:30, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение транспорта затруднено с внутренней и внешней стороны Лужнецкой эстакады, с внутренней стороны 82-го километра МКАД, на развязке МКАД и Волоколамского шоссе, с внешней и внутренней стороны 53-го километра МКАД, на Северянинском путепроводе, Большом Каменном мосту, а также на Ленинградском проспекте в центр.

«Поездки на личном транспорте лучше отложить до 20:30 часов, либо пользоваться городским транспортом», – говорится в сообщении.

К вечеру прогнозируется значение в девять баллов из десяти возможных.