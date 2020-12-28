РИАМО - 28 дек. В этом году в Подмосковье было произведено свыше 700 тысяч тонн молока, это на 5% больше прошлогодних показателей, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
Он отметил, что растет и продуктивность животных.
«Не снизили свои объемы и производители скота и птицы, а также товарной рыбы. Рост этих направлений составил 100,1% и 102,3% соответственно», - уточнил Воскресенский.
По его словам, за текущий год проведено около 450 миллионов вакцинаций животных, более 2,5 миллиона исследований. Это позволило избежать вспышек и карантинных мероприятий по семи основным опасным заболеваниям.
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