РИАМО - 28 дек. В этом году в Подмосковье было произведено свыше 700 тысяч тонн молока, это на 5% больше прошлогодних показателей, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Молочные хозяйства в текущем году сделали очередной шаг к намеченной цели «миллион тонн». Произведено 715 тысяч тонн, что на 36 тысяч тонн больше уровня 2019 года», - сказал Воскресенский.

Он отметил, что растет и продуктивность животных.

«Не снизили свои объемы и производители скота и птицы, а также товарной рыбы. Рост этих направлений составил 100,1% и 102,3% соответственно», - уточнил Воскресенский.

По его словам, за текущий год проведено около 450 миллионов вакцинаций животных, более 2,5 миллиона исследований. Это позволило избежать вспышек и карантинных мероприятий по семи основным опасным заболеваниям.