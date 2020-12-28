РИАМО - 28 дек. Порядка 300 миллионов рублей направили на покупку новой сельхозтехники из подмосковного бюджета в 2020 году, это на треть больше уровня 2019 года, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он напомнил, что сельхозугодья региона составляют 1,3 тысячи гектаров, в том числе более тысячи гектаров — пашни.

«Для проведения сельскохозяйственных работ были приобретены новые трактора, комбайны и другая техника в общем количестве 1076 единиц (+153 единицы к 2019 году - ред.), которая была просубсидирована из средств регионального бюджета на сумму 300 миллионов рублей», — сказал Воскресенский.

Он отметил, что это финансирование на 30% выше уровня прошлого года.

«Если говорить о работе отрасли растениеводства, то в текущем году за счет ввода земель в оборот посевные площади были увеличены на 27,8 тысячи гектаров (+5% к 2019 году - ред.)», — заключил Воскресенский.