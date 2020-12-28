РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Более 1,5 тысячи подарков собрали для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в ходе акции «Новогоднее чудо» в Подольске, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске завершилась благотворительная акция «Новогоднее чудо», направленная на оказание помощи несовершеннолетним детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Она проходила с 5 по 24 декабря.

«В результате было собрано более 1,5 тысячи подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Наряду со сладкими наборами были переданы настольные развивающие игры, канцелярские принадлежности, мягкие игрушки. В акции активное участие приняли даже малыши из детских садов, они смастерили для своих сверстников настоящие новогодние чудеса», - говорится в сообщении.

Зампред комиссии по делам несовершеннолетних Татьяна Кулагина поблагодарила депутата Мособлдумы Павла Максимовича, который вместе с шестью подростками от 14 до 16 лет посетил торговый центр и подарил ребятам выбранные ими вещи.