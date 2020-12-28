РИАМО - 28 дек. В настоящее время в регионе работают свыше 30 новогодних ярмарок в рамках проекта «Зима в Подмосковье», сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Уже более 30 ярмарок заработало. <...> Это и Балашиха, и Красногорск, в том числе и в Дубне открылась достаточно большая ярмарка. <...> Принцип у нас очень простой — все самое свежее и необходимое для праздничного стола по приемлемым ценам», — сказала Виртуозова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства области и главами округов.

Вице-губернатор также отметила, что особая атмосфера царит в местах, где в этом году прошло благоустройство. В частности, знаковые объекты украсили в Серпухове, Солнечногорске, Красногорске, Одинцовском округе и других.

«Все праздничное оформление также завершено. Все города готовы и украшены», — добавила Виртуозова.

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