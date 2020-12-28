РИАМО - 28 дек. В настоящее время в регионе работают свыше 30 новогодних ярмарок в рамках проекта «Зима в Подмосковье», сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.
Вице-губернатор также отметила, что особая атмосфера царит в местах, где в этом году прошло благоустройство. В частности, знаковые объекты украсили в Серпухове, Солнечногорске, Красногорске, Одинцовском округе и других.
«Все праздничное оформление также завершено. Все города готовы и украшены», — добавила Виртуозова.
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