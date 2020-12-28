РИАМО - 28 дек. В связи с похолоданием в системе отопления столицы повысили температуру, регуляция тепла обеспечивается за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с изменением погодных условий принято решение скорректировать температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения, она была увеличена и сейчас составляет в магистральных сетях 106-107 градусов», - отметил Бирюков.

Он добавил, что технологические режимы системы центрального отопления выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.

Задания на изменение режима в системе отопления выдают ответственным службам на основании краткосрочного прогноза погоды заранее.

Корректировка отпуска тепла производится под контролем диспетчерских служб в автоматически на основании показателей температурных датчиков.