РИАМО - 28 дек. Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации пристройки к городской поликлинике №1, расположенной в подмосковном Реутове на улице Гагарина, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства пристройки к поликлинике на улице Гагарина. Новый корпус сможет принимать до 250 посетителей в смену. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2022 год», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Проверка сметных расчетов проводилась для определения их соответствия физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектом.

«Уже через два года для наших жителей появится новое здание медицинского обслуживания, которое будет соответствовать всем необходимым современным требованиям и будет удобным и для врачей, и для пациентов. Новый корпус сможет принимать до 250 посетителей в смену. Таким образом, общая мощность поликлиники вырастет в два раза», – отметил Каторов.

В рамках проекта планируется строительство современного медицинского корпуса, в котором откроются отделения консультативно-врачебного приема с вестибюлем, стоматологии и терапии, дневной стационар, а также необходимые административные и технические помещения. Общая площадь учреждения составит почти 4,7 тысяч квадратных метров.

Новый корпус будет соединен с действующим зданием поликлиники переходом на уровне третьего этажа, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Проектирование и строительство нового корпуса предусмотрено государственной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета.