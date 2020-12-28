РИАМО - 28 дек. Прогнозируемая интенсивность движения на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит от 26,3 тысячи до 43,5 тысячи автомобилей в сутки, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Помощник президента РФ Игорь Левитин, зампред правительства России Марат Хуснуллин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава «Автодора» Вячеслав Петушенко открыли в понедельник еще четыре участка ЦКАД. Их общая протяженность составляет 170 километров.

«Все запущенные участки представляют собой четырехполосные трассы с наружным освещением, краевыми металлическими барьерными ограждениями и с искусственными сооружениями в виде транспортных развязок, мостов и мостовых сооружений, экодуков и путепроводов», — говорится в сообщении.

Максимальная разрешенная скорость движения на ЦКАД-1 и ЦКАД 3–5 составляет 110 километров в час, а на ЦКАД-4 и ЦКАД-5 — 80 километров в час.

Еще на трассе внедрена система «Свободный поток», которая автоматически классифицирует автомобили и распознает номера госрегистрации, рассчитывает стоимость проезда и формирует чек для каждого владельца транспортного средства.