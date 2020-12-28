РИАМО - 28 дек. На фасаде парка развлечений «Остров мечты» в Москве установили архитектурно-художественную подсветку, она подчеркнет облик новой достопримечательности в темное время суток, говорится в сообщении пресс-службы парка.

Подсветка состоит из 40 тысяч элементов осветительного оборудования, общая длина гирлянды — более 13 тысяч метров.

«Мягкий желто-золотой оттенок ламп создает праздничное новогоднее настроение и делает фасад идеальным фоном для фотографий посетителей», - говорится в сообщении.

Подсветку подобрали с учетом сложившейся световой среды района и габаритов входной группы парка.

Лампы мощностью 86 тысяч ватт позволяют увидеть парк с большего расстояния — от проспекта Андропова, улицы Трофимова, Проектируемого проезда №4062, а также со стороны Нагатинской набережной, моста через Кожуховский затон и Москвы–реки, где проходят прогулочные корабли.