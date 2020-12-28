РИАМО - 28 дек. Двенадцать новых современных железобетонных опор российского производства установили на четырех линиях электропередачи в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы «Россети ФСК ЕЭС».

Работы проведены на четырех линиях: Каширская ГРЭС – Ступино, Каширская ГРЭС – Федино, Образцово – Лесная и Дровнино – Грибово.

«Общая стоимость выполненных работ составила 41 миллион рублей. Модернизация линий позволит повысить надежность электроснабжения потребителей южных и западных районов Московской области, где проживает более 350 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Сборные железобетонные опоры, созданные на основе центрифугированных секционированных стоек, обладают высокими показателями механической прочности и могут выдерживать порывы ветра более 30 метров в секунду.

Кроме этого, благодаря конструктивной особенности использование данных опор сильно упрощает процесс монтажа и ремонта линии. Для транспортировки секций к месту установки не нужна специальная длинномерная техника и разрешение на провоз крупногабаритного груза по автомагистралям.

Линии электропередачи Каширская ГРЭС – Ступино и Образцово – Лесная обеспечивают электроснабжение городского округа Ступино, промышленные предприятия особой экономической зоны «Ступино Квадрат», завод «КНАУФ Инсулейшн». ЛЭП Дровнино – Грибово питает потребителей Можайского и Волоколамского городских округов, Каширская ГРЭС – Федино обеспечивает электричеством городской округ Воскресенск.