РИАМО - 28 дек. Мониторинг диких кабанов ведут на территории Подмосковья в связи с распространением африканской чумы свиней в соседних регионах, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Мы ведем мониторинг диких кабанов, это связано со сложившейся вокруг Московской области ситуацией по африканской чуме свиней», — заявил Воскресенский.

Он отметил, что в Тверской области около 360 голов свиней будут уничтожены из-за этого заболевания.

«Чума свиней не опасна для человека, но опасна для экономики. Нашим охотуправлением приняты меры по созданию буферной зоны вокруг крупных свиноводческих комплексов, приняты меры по ликвидации прикорма», — заключил Воскресенский.

Африканская чума свиней — инфекционная и высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах животных. В естественных условиях к африканской чуме свиней восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов.