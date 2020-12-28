РИАМО - 28 дек. Бренд «Сделано в Подмосковье» начали развивать в регионе, товары с этим логотипом планируют размещать на специальных полках в магазинах, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Мы эту работу начали проводить в декабре, идет разработка концепции. Принцип этот заключается в том, что мы объединим наших производителей. Мы хотим разместить их на полках сетей под единым брендом «Сделано в Подмосковье», - сказал Воскресенский.

Он отметил, что для того, чтобы продукт продавался под данным брендом, его должны произвести в Московской области из подмосковного сырья, он не должен содержать пестициды и ГМО.

«Также в следующем году регионе будут проводиться ярмарки, где будут продаваться только подмосковные сельхозпродукты», - уточнил Воскресенский.

Он добавил, что на данных ярмарках будут предоставлять скидки пенсионерам.