РИАМО - 28 дек. Бурый медведь, который ранее был замечен в подмосковных Мытищах, скорее всего, ушел в спячку, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Мы устанавливали фотоловушки и рядом клали приманки. По результатам анализа мы получили ноль — медведь на приманки не вышел. <...> Мы приняли беспрецедентные меры, но следов не нашли. <...> Из Мытищ медведь ушел и, возможно, ему удалось уйти в спячку», — сказал Воскресенский.

По его словам, есть вероятность, что этот медведь еще медвежонком два года назад был замечен с мамой-медведицей в Пушкинском городском округе.

Бурого медведя заметили жители Мытищ рядом с поселением Федоскино и в микрорайоне Луговая в конце ноября. Так близко медведи не подходили к населенным пунктам уже несколько десятков лет. Специалисты Минсельхозпрода совместно с Минэкологии планировали найти и поймать животное, чтобы ввести его в спячку.

В Подмосковье осталось не более 10-15 особей бурых медведей — климатические изменения ставят их жизни под угрозу.