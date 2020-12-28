РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Поисковики Подольска смогут с 1 января подать заявки на соискании премии имени почетного жителя округа Дмитрия Панкова, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Прием заявок на участие в ежегодной премии имени Дмитрия Панкова, присуждаемой за активную исследовательскую и поисковую работу, стартует в Подольске 1 января и продлится до 31 января. Премия была учреждена постановлением главы Подольска в целях поощрения жителей округа, ведущих активную исследовательскую и поисковую работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества», - говорится в сообщении.

Премия носит имя почетного гражданина города Подольска, заслуженного учителя РФ, доктора исторических наук, писателя, журналиста Панкова, внесшего большой вклад в дело изучения и пропаганды подвига Подольских курсантов, в патриотическое воспитание молодежи.

Заявки принимаются на электронную почту: premiya-podolsk@mail.ru. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)754-66-81.