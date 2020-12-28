РИАМО - 28 дек. Порядка 3,6 тысячи новых рабочих мест планируют создать на сельскохозяйственных предприятиях в Подмосковье в следующем году, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, ввести в эксплуатацию планируют 19 крупных проектов.

«В 2021 году мы ставим задачу увеличить объем инвестиций в полтора раза и создать 3,6 тысячи рабочих мест», — сказал Воскресенский.

Как уточняется в презентации, ожидаемый общий объем инвестиций составит 69,4 миллиарда рублей.

Среди крупных объектов — первая очередь ООО «Тепличный комплекс Подмосковье» в Воскресенском округе, инвестиции составят 10 миллиардов рублей; производство заменителей грудного молока ООО «Мульти НутришнРУС» в Можайском округе, инвестиции в размере 8,7 миллиарда рублей.

Также планируется создать завод по выращиванию атлантического лосося в ООО «Аква групп» ОЭЗ «Кашира», инвестиции составят 4 миллиарда рублей.