РИАМО - 28 дек. Более 50 сельхозпроектов с общим объемом инвестиций в 24,5 миллиарда рублей реализовали в Подмосковье в 2020 году, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Реализовано более 50 инвестпроектов, 15 из которых крупные и особо крупные. Было создано 3314 рабочих мест», — сказал Воскресенский.

Как отмечается в презентации, общий объем инвестиций составил 24,5 миллиарда рублей.

Среди крупных реализованных объектов — БКК «Коломенский», ООО «ТриоИнвест» и «Туровский тепличный комплекс».