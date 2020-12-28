РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Елочными игрушками мастеров из подмосковного Подольска украсили главную ель государственного Эрмитажа, сообщается на сайте администрации округа.

В Эрмитажном театре 21 декабря состоялась торжественная церемония награждения финалистов Международного конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа», организованного государственным Эрмитажем и гендиректором технопарка «Айра» Юрием Берестовым. В 2020 году в конкурсе приняли участие более 500 человек из разных стран, его география расширилась от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии.

«Экспертный совет, возглавляемый директором государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, выбрал 100 финалистов. В сотню лучших вошли и работы подольских мастеров Михаила Васильева и Светланы Угринович из студии керамики «Калина» и кружка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Барокко» Сельского дома культуры «Романцево». Созданные ими игрушки теперь украшают главную ель крупнейшего музея Европы - государственного Эрмитажа», - говорится в сообщении.

В 2020 году конкурс проводился на тему «Добро побеждает зло». В состав экспертного жюри вошли руководители крупнейших музеев Санкт-Петербурга, специальными гостями жюри нынешнего года стали первый заместитель министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова, президент Федерации конного спорта России Марина Сечина.