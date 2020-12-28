РИАМО - 28 дек. Студентка-волонтер, помогавшая реставратору в столичном храме, сорвалась со строительных лесов и упала с десятиметровой высоты, ей потребовалась госпитализация, передает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел на территории церкви Преображения Господня на 7-й улице Лазенки, где ведутся реставрационные работы.

«По данным полиции, в начале декабря одному из рабочих позвонила 21-летняя студентка православного вуза и предложила помощь, которую мужчина принял. Девушка взяла с собой напарницу, они помогали строителю на безвозмездной основе», — говорится в сообщении.

Когда реставратор уехал домой, студентки решили остаться на территории храма. Одна из девушек поднялась по строительным лесам и сорвалась вниз. В итоге девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимацию.