РИАМО - 28 дек. В Подмосковье планируют открыть производство буйволиного молока в следующем году, сообщается в презентации исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского.

«Инвестпроект 2021 года - ООО «Русский буйвол», Наро-Фоминский городской округ, комбинированный комплекс по производству высококачественного коровьего и буйволиного молока», - говорится в презентации.

Мощность предприятия составляет 2,4 тысячи голов коров и 900 буйволов.

Инвестиции в проект составят 3,1 миллиарда рублей. На производстве создадут 120 новых рабочих мест.

Данный комплекс планирует производить 30 тысяч тонн коровьего и 2 тысячи тонн буйволиного молока высшего сорта в год.