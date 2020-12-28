РИАМО - 28 дек. Все земли сельскохозяйственного назначения планируют ввести в оборот на территории Подмосковья до конца 2021 года, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«В оборот введено более 60 тысяч гектаров земель сельхозназначения. С 2014 года процент используемой земли увеличился с 67 до 90%. <...> Оставшиеся 10% мы планируем свести на ноль к концу 2021 года», — сказал Воскресенский.

Он отметил, что всего с 2014 года в регионе в оборот ввели 424 тысячи гектаров земли.

Благодаря вводу земли в сельхозоборот растет процент использования пахотных земель. В свою очередь, от этого развиваются сельхозпредприятия области. Земли проходят тщательную обработку: на них выкорчевывают пни, убирают валуны и древесину.