РИАМО - 28 дек. К грядущим новогодним праздникам проект «Зима в Подмосковье» подготовил множество мероприятий на свежем воздухе, в каждом муниципалитете открыли лыжные трассы, катки и другие места для активного отдыха, сообщила в понедельник вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«В каждом муниципалитете подготовили свои мероприятия. <...> Наш проект «Зима в Подмосковье» в основном сосредоточен на свежем воздухе. <...> Область полностью готова к посетителям. Это катки, лыжные трассы, купели, тюбинговые трассы, места для зимней рыбалки, горнолыжные курорты», - сказала Виртуозова на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что, например, в Мытищах завершилось благоустройство лесопарковой зоны, там появилась лыжня. В Чехове на центральной площади впервые открыли каток.

По словам Виртуозовой, в этом году организаторы проекта «Зима в Подмосковье» сделали акцент на традиционных народных промыслах. В регионе сосредоточенно большое количество промыслов, известных во всем мире.

«Завтра в «Новом Иерусалиме» открывается впервые в России уникальная выставка промыслов <...> «Небесная мастерская». Впервые в одной локации можно будет увидеть ретроспективу всех наших подмосковных промыслов», - рассказала Виртуозова.

Кроме того, в Истре с 6 по 8 января пройдет традиционная рождественская ярмарка с гуляниями.

«У нас было и остается 14 традиционных направлений, <...> так называемых кластеров, где всю зиму мы предлагаем различные активности. <...> В этом году <...> добавили Мытищи, Чехов, Орехово-Зуево и Раменское», - уточнила Виртуозова.

В этом году новая новогодняя площадка появилась в Красногорске в Павшинской пойме. Там возле храма открыли каток, подключили праздничную иллюминацию. Новые большие катки также появились в Балашихе и Химках.

Вице-губернатор добавила, что в Подмосковье заработали все лыжные трассы. В частности, новая трасса в Мытищинском лесопарке, трасса в оздоровительном центре «Горизонт» в Клину. Кроме того, принять гостей готовы и горнолыжные курорты региона.

«Будут и большие спортивные события. Знаковые для тех, кто всерьез увлекается лыжами. Это наша легендарная Манжосовская гонка. В этом году она пройдет в 51-й раз. <...> 13 февраля основной стартовой площадкой «Лыжни России» станут Химки», - отметила Виртуозова.

На крещенские купания в Подмосковье откроют 200 купелей и специально оборудованных мест. Одними из самых знаковых станут Гремячий ключ в Сергиевом Посаде, Белый колодец в Зарайске, Талеж в Чехове.

«В этом году посетители в Гремячий ключ поедут по новой дороге, которая уже сегодня готова», - добавила вице-губернатор.

Среди самых ярких мероприятий на новогодних праздниках Виртуозова отметила фестиваль театральных коллективов «Под куполом волшебства» и фестиваль зимней рыбалки «Мармышка» в Сергиевом Посаде.

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