РИАМО - 28 дек. Больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки в Подмосковье выявили в Красногорске (185), Королеве (164) и Мытищах (112), всего за это время в регионе выявили 1606 случаев инфицирования, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая не выявили в Талдоме, Бронницах, Звездном городке, Молодежном, Протвине, Электрогорске и Пущине. По одному случаю выявили в Лыткарине, Клину, Дзержинском, во Власихе, по два — в Красноармейске, Краснознаменске и Кашире.

По три случая коронавируса выявили в Шаховской, по четыре — в Шатуре, Озерах, Павловском Посаде, по пять — в Серебряных Прудах, Рузе, Котельниках, шесть — в Химках, по семь — в Лотошине, Реутове, Фрязине, по восемь — в Истре, Рошале и Лосино-Петровском.

По десять случаев выявили в Дубне, Электростали и Можайске, 12 — в Ступине, 13 — в Черноголовке, 14 — в Ивантеевке, по 15 — в Наро-Фоминске, Луховицах, 17 — в Богородском округе, 18 — в Чехове.

По 21 случаю выявили в Воскресенске, Щелкове и Лобне, 22 — в Серпухове, 23 — в Зарайске, 24 — в Волоколамске, по 25 — в Пушкине, Егорьевске, 26 — в Долгопрудном.

По 30 случаев выявили в Жуковском и Ленинском округе, 34 — в Солнечногорске, 35 — в Подольске, 36 — в Домодедове. По 44 случая выявили в Раменском округе и Балашихе, 50 — в Коломне, 51 — в Орехово-Зуеве.

Кроме того, 85 случаев коронавируса зафиксировали в Дмитрове, по 90 — в Люберцах и Одинцове, 93 — в Сергиевом Посаде.

Всего в Московской области выявлено 150 688 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 107 962 человека, умерли 2832 пациента.

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Текстовая трансляция

28 ДЕКАБРЯ

- Порядка 16 тыс доз вакцины от Covid‑19 поступило в Подмосковье. Скоро регион дополнительно получит вакцину от центра «Вектор».

- В Подмосковье открылась запись на вакцинацию от Covid‑19 для жителей старше 60 лет. Все 94 пункта вакцинации на данный момент открыты.

- Вакцинация от Covid‑19 в Подмосковье не будет проводиться 1 и 7 января.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с 80% поражением легких. Актрису экстренно доставили в медучреждение 25 декабря.

- Конституционный суд признал ограничение передвижения людей в пандемию законным. Данное решение было продиктовано объективной необходимостью борьбы с коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 27 787 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 606 больных. В Москве - 6 253.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 989 человек.