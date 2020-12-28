РИАМО - 28 дек. С 21 по 25 декабря в Московской области провели 50 аукционов по аренде и продаже имущества и земельных участков, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

«Состоялись 50 аукционов по аренде и продаже имущества и земельных участков», — сказал собеседник агентства.

Ранее председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова рассказала, почему брать в аренду участок ИЖС/ЛПХ для строительства дома выгодно. Так, полученный в аренду земельный участок под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство в Московской области после строительства дома можно выкупить всего за 3% его кадастровой стоимости.

Уходящий год также стал рекордным по количеству разыгранных на торгах в Подмосковье земельных участков.