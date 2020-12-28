Новогодняя ночь 2021 из-за пандемии пройдет без традиционных массовых гуляний в центре столицы, а рестораны закроются в 23:00. И все же, несмотря на то, что Сергей Собянин рекомендовал москвичам отмечать Новый год дома, выходить на улицу никто не запрещал. Тем более, метро и автобусы будут работать бесплатно всю ночь, а фейерверки пройдут на 12 площадках в разных округах Москвы. Обозреватель РИАМО выбрала локации для встречи Нового года на улице, если не хочется сидеть дома у телевизора.

Красная площадь и «Зарядье»

Отмечать Новый год на Красной площади в последние несколько лет – не лучшая идея. Бывалые жалуются на толпы мигрантов, огромные очереди и недоброжелательных стражей порядка.

В этом году праздничной программы там не будет, зато можно увидеть фейерверк на Большом Москворецком мосту под бой курантов Спасской башни. Самый комфортный способ попасть на Красную площадь 31 декабря – это ГУМ-каток. В этот раз последний сеанс на катке начнется в 16:30 и закончится в 18:15.

Чтобы скоротать время до салюта, после катания можно зайти в ресторан на Никольской, чтобы проводить уходящий год до 23:00, либо прогуляться в сторонупарка «Зарядье». Перед прогулкой не забудьте запастись горячим чаем или кофе, который можно приобрести на том же ГУМ-катке.

31 декабря в 19:00 в КЗ «Зарядье» состоится концерт грузинской джазовой певицы Теоны Контридзе. После концерта, который продлится 1 час 15 минут, можно зайти в гастрономический центр «Зарядье», который обновил концепцию – любое блюдо здесь можно приобрести по цене 300 рублей. После 23:00 стоит взять на вынос горячие напитки и продолжить прогулку в «Зарядье», насладиться праздничной иллюминацией, а в полночь посмотреть праздничный фейерверк.

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Ночная экскурсия по новогодней Москве

Еще один вариант отметить Новый год в центре столицы – отправиться на автобусную экскурсию по локациям новогодней Москвы, которую организует проект Get in Russia. Организаторы обещают, что это чуть ли не единственный шанс встретить Новый год 2021 с музыкой, шампанским, мандаринами и видом на новогоднюю ночную Москву.

В программе – Красная площадь, Воробьевы горы, Новодевичий монастырь, Новый Арбат, набережные Москвы-реки, Парк Победы и многое другое. Посадка в автобус в 22:30. Цена зависит от количества человек.

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Парк Горького

Москвичи, которые по традиции отмечают Новый год в Парке Горького, и в этом году смогут не изменять себе. Правда, будет ли работать каток в новогоднюю ночь, пока непонятно. На сайте парка купить билеты на 31 декабря невозможно.

Если вы живете вблизи парка и не хотите сидеть дома, то прогуляться туда все-таки стоит, но сделать это лучше заранее, чтобы наверняка застать работающие кафе и киоски с едой, а если каток все же не будет работать – успеть вернуться домой до полуночи.

В Парке Горького можно увидеть экоелку и красивую праздничную иллюминацию, с Крымского моста в полночь посмотреть фейерверк, а затем отправиться домой на метро или автобусе, которые курсируют всю ночь.

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Поклонная гора

Для тех, кто привык гулять по Москве в новогоднюю ночь, стоит отправиться на Поклонную гору, где тоже будет новогодний салют. Правда, начнется он чуть позже обычного, в 01:00, на аллее Партизан. В ночь на 1 января обещают нулевую температуру, поэтому до фейерверка можно спокойно прогуляться: посмотреть огромную инсталляцию «Новогодний шар», сделать инстаграмное фото с бенгальскими огнями и записать сториз с хлопушками.

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Каток и фейерверк ВДНХ

Проводить уходящий 2020 год под музыку на катке ВДНХ все-таки получится: 31 декабря каток на Главной аллее работает с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 22:00.

Что касается новогодней программы, в соцсетях представители ВДНХ отвечают, что новогодняя программа 31 декабря будет, но подробности сообщат позже. Однако на сайте выставки отмечается, что массовые развлекательные мероприятия с 31 декабря по 10 января проводиться не будут.

Также гостям ВДНХ стоит полюбоваться новогодними инсталляциями на площади перед главным входом – это идеальное место для новогодних фото. Чтобы не замерзнуть и создать себе праздничное настроение, зайдите в один из атмосферных ресторанов выставки – например, в «Оттепель» или «Московское небо». Около 01:00 начнется фейерверк, который запустят в саду имени Мичурина.

Тем, кто поедет на ВДНХ на автомобиле, стоит сделать остановку возле Ростокинского акведука на Проспекте Мира и сфотографироваться с гигантскими светящимися мишками и цифрой 2021.

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Новый год во дворе с соседями

Самый бюджетный и комфортный вариант – встреча Нового года во дворе с друзьями и соседями. Местом сбора может быть елка, которая установлена в вашем дворе, а главным аксессуаром – хлопушки и бенгальские огни. Если заранее обсудить новогоднюю программу в чате дома или района, то можно совместно подготовить и музыку, и угощения, и запастись горячим глинтвейном и чаем.