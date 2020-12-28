РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. Денежными сертификатами наградили боксеров из Люберец за победу на чемпионате Европы среди юниоров, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«28 декабря во дворце спорта «Триумф» состоялось награждение денежными сертификатами за спортивные достижения боксеров-спартаковцев Ермаковой Дианы и Комарова Владислава», - говорится в сообщении.

Порадоваться успехам своих воспитанников пришли тренеры - Арсен Рагимов и Виктор Пономарев.

Ермакова стала золотым призером, а Комаров - серебряным на чемпионате Европы по боксу среди юниоров в Будве 22 ноября.