РИАМО - 28 дек. На минувшей неделе с 21 декабря по 25 декабря в Московской области на торги выставлено 24 объекта, объявлено о проведении 16 электронных аукционов и 8 «молоточных» аукционов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, можно стать собственником нежилого здания - склада площадью 447,8 квадратного метра в Коломенском городском округе, взять в аренду нежилое помещение под свободную деятельность площадью 344,8 квадратного метра в Одинцовском округе, приобрести земельный участок площадью 1 тысяча квадратных метров для ведения личного подсобного хозяйства в городском округе Лотошино», - сказал собеседник агентства.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.