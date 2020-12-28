РИАМО - 28 дек. С 21 по 25 декабря в Подмосковье в торгах по продаже имущества на лоты претендовали семь участников, а в торгах по продаже земельных участков приняли участие девять человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, на торгах по продаже нежилого помещения в 232,2 квадратного метра на лот претендовали три участника, а итоговая цена превысила стартовую в 1,5 раза», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что новые предложения выставляют на торги регулярно.

Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области.