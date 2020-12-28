РИАМО - 28 дек. За неделю с 21 декабря по 25 декабря 2020 года в Московской области в торгах по аренде земельных участков приняли участие 165 человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, в Богородском округе на торгах по аренде земельного участка для размещения рынка площадью 1500 квадратных метров на лот претендовал 21 участник, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 17 раз», - сказал собеседник агентства.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.