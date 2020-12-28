РИАМО - 28 дек. Предложение вести отдельную статистику по травмированию детей от фейерверков и петард поступило от уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.
Она отметила, что каждый год главы городских округов Московской области устраивают безопасные площадки для запуска фейерверков и петард.
«Для нас очень важно информировать жителей, где эти площадки находятся, чтобы они не запускали салюты в своих дворах», — подчеркнула Мишонова.
Большую опасность также представляет контрафактная пиротехническая продукция, которая может взорваться в руках раньше времени и нанести тяжелые повреждения ребенку вплоть до того, что он может остаться инвалидом. Запускать фейерверки нужно только в сопровождении взрослых.
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