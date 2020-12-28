РИАМО - 28 дек. Предложение вести отдельную статистику по травмированию детей от фейерверков и петард поступило от уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

«Я хотела бы обратиться к министерству здравоохранения. <…> У нас нет отдельной статистики, она не ведется, хотя и попадают в сводки каждый год случаи травмирования детей от фейерверков и петард. Если это возможно, нужно вести отдельную такую статистику, чтобы мы тоже понимали наши «красные» точки», — сказала Мишонова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона.

Она отметила, что каждый год главы городских округов Московской области устраивают безопасные площадки для запуска фейерверков и петард.

«Для нас очень важно информировать жителей, где эти площадки находятся, чтобы они не запускали салюты в своих дворах», — подчеркнула Мишонова.

Большую опасность также представляет контрафактная пиротехническая продукция, которая может взорваться в руках раньше времени и нанести тяжелые повреждения ребенку вплоть до того, что он может остаться инвалидом. Запускать фейерверки нужно только в сопровождении взрослых.