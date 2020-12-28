РИАМО - 28 дек. Российский актер Сергей Жигунов госпитализирован с Covid-19, передает РИА Новости.

По данным СМИ, 57-летнего артиста доставили в одну из больниц в Крыму.

«К сожалению, да», — сказал Жигунов в ответ на вопрос агентства, действительно ли он госпитализирован с коронавирусом.

По его словам, текущее состояние «трудно описать».

В Instagram Жигунов написал, что его ожидает «самый необычный Новый год жизни без вкуса оливье и запаха елки»​.

Сергей Жигунов родился 2 января 1963 года в Ростове-на-Дону в актерской семье. Наиболее известен зрителям по ролям в фильмах «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех», «Подземелье ведьм», «Моя прекрасная няня», «Принцесса на бобах».

Ранее стало известно о госпитализации с коронавирусом актрисы Алисы Фрейндлих и худрука киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. ​

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Текстовая трансляция

28 ДЕКАБРЯ

- Порядка 16 тыс доз вакцины от Covid‑19 поступило в Подмосковье. Скоро регион дополнительно получит вакцину от центра «Вектор».

- В Подмосковье открылась запись на вакцинацию от Covid‑19 для жителей старше 60 лет. Все 94 пункта вакцинации на данный момент открыты.

- Вакцинация от Covid‑19 в Подмосковье не будет проводиться 1 и 7 января.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с 80% поражением легких. Актрису экстренно доставили в медучреждение 25 декабря.

- Конституционный суд признал ограничение передвижения людей в пандемию законным. Данное решение было продиктовано объективной необходимостью борьбы с коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 27 787 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 606 больных. В Москве - 6 253.

- Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 989 человек.