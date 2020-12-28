РИАМО - 28 дек. В Подмосковье вышел новый новогодний выпуск журнала #конкуренTeam, где собраны материалы на важные и актуальные темы, которые помогут гражданам региона в работе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.
Также в номере есть информация о «кибергигиене»: как не стать жертвой мошенников, а также защитить свои финансы или средства своей компании от злоумышленников.
Подмосковье состоит из муниципальных образований, опыт которых имеет значение не только для соседей, но и в целом для региона. Так, на страницах журнала, читатели найдут для себя ответы на вопросы, которые им интересны. Ответы будут касаться тем земельно-имущественных отношений, контрактной системы в сфере закупок, а также работы электронного магазина в регионе.
Для удобства читателей было подготовлено несколько версий журнала. Одна читается с мобильного, а другая с ПК.
Обе версии размещены по ссылке.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии