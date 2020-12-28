РИАМО - 28 дек. Начиная с 30 декабря в Москву и область придет потепление, температура воздуха составит минус 1 - минус 3 градуса, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В первые дни этой недели будет прохладно. Температура воздуха составит минус 8 - минус 10 градусов в Москве и до минус 12 градусов по области», - сказал Синенков.

Он добавил, что уже со среды начнется потепление

«Уже в среду (30 декабря - ред.) температура воздуха в столице составит минус 1 - минус 3, а по области — 0 - минус 2 градуса», - сказал специалист.

Он добавил, что подобная погода будет и в новогоднюю ночь, и в первые дни каникул. Погода будет ясной, возможны небольшие снегопады. Снежный покров не превысит 1-2 сантиметров.