РИАМО - 28 дек. В декабре количество ДТП с участием несовершеннолетних в Подмосковье снизилось, улучшить ситуацию на дорогах региона помогла акция «Засветись!», которую провели сотрудники ГИБДД, сообщила в понедельник уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
По словам Мишоновой, улучшить ситуацию на дорогах региона помогла акция «Засветись!», которую провели сотрудники ГИБДД.
«С начала этого года на дорогах области пострадали 578 детей. 18 из них погибли. Несмотря на высокие цифры, здесь все равно наблюдается положительная динамика. Особенно в части травматизма», - добавила Мишонова.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии