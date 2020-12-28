РИАМО - 28 дек. В декабре количество ДТП с участием несовершеннолетних в Подмосковье снизилось, улучшить ситуацию на дорогах региона помогла акция «Засветись!», которую провели сотрудники ГИБДД, сообщила в понедельник уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Количество ДТП с участием несовершеннолетних за этот месяц снизилось. 29 по сравнению с ноябрем - было 45», - сказала Мишонова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По словам Мишоновой, улучшить ситуацию на дорогах региона помогла акция «Засветись!», которую провели сотрудники ГИБДД.

«С начала этого года на дорогах области пострадали 578 детей. 18 из них погибли. Несмотря на высокие цифры, здесь все равно наблюдается положительная динамика. Особенно в части травматизма», - добавила Мишонова.