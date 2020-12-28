РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 дек. С 5 по 10 января на центральной площадке усадьбы «Гребнево» пройдет новогодний фестиваль фермерской продукции, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«На ярмарке будут представлены всевозможные варенья, соления, сушеные грибы и ягоды, мед и продукция пчеловодства, сыры, колбасы. Все товары отечественного производства», - говорится в сообщении.

Для детей подготовлены развлекательные мероприятия, мастер-классы, также будут работать аттракционы. Время работы ярмарки: с 10:00 до 18:00.

Для тех, что хочет представить свою продукцию необходимо обращаться по телефону: 8 (965) 136-09-08.

Новогоднее настроение в Подмосковье обеспечит ярмарка «Снежный караван»>>