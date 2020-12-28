РИАМО - 28 дек. Благодаря нанесению световозвращающей разметки в городском округе Химки на четверть снизилось количество наездов на детей на пешеходных переходах, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«В этом году (световозвращающая - ред.) разметка была нанесена на 473 пешеходных перехода и 163 километра разметки. <...> В этом году на 25% сократилось количество происшествий на пешеходных переходах в городском округе Химки», — сказала Мишонова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона.

По словам Мишоновой, в Химках начали наносить световозвращающую разметку на пешеходные переходы с прошлого года. По итогам 2020 года больше всего детей пострадали на пешеходных переходах в Одинцове, Люберцах, Мытищах и Балашихе.

«С начала года в Московской области произошло 90 наездов на детей только на пешеходных переходах. Погибло два ребенка, 91 пострадал», — добавила Мишонова.