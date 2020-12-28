РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. Четыре золотые и шесть серебряных медалей положили в копилку побед люберецкие спортсмены на соревнованиях по боксу памяти мастера спорта России Максима Галкина, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Боксеры комплексной спортивной школы олимпийского резерва Люберец приняли участие в соревнованиях по боксу памяти мастера спорта России Максима Галкина. Лебедев Николай, Незамутдинов Данил, Айтмаматов Дамирбек и Саркисян Эрик заняли первое место. Серебряные медали – у Татаринцева Артема, Илюхина Матвея, Мефедова Александра, Курбанова Рамазана, Джаниева Мурата и Кожевникова Егора», - говорится в сообщении.

Соревнования прошли в минувшие выходные в зале бокса «Угреша» в Дзержинском, в них поучаствовали более 80 спортсменов.

Четыре спортсмена из Люберец стали победителями соревнований по боксу>>